Qualifiche Gp Austria | Perez | “Albon mi ha rallentato nell’ultimo giro”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il pilota Red Bull Sergioha commentato la quarta eliminazione nel Q2 nelle ultime quattro gare culminata con il 15° posto nelledel GP d’: “Negli ultimi minuti c’era tanta confusione a causa dei tempi cancellati per track limits. Nel mio ultimomi hae non mi ha permesso di tenere la traiettoria ideale nelle ultime curve del terzo settore. I commissari si sono concentrati sui track limits e non sull’impeeding di”. SportFace.

Terza posizione per Carlos Sainz nelledel Gran Premio d'. Il pilota della Ferrari può certamente sorridere, anche se domani non avrà a disposizione gomme soft nuove per un'eventuale SQ3 per determinare la griglia della ...Quarta pole position consecutiva per Max Verstappen, dietro di lui le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Guarda gli highlights delledel GP ......George Russell per l'undicesima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio d'. Il ... Vedremo cosa riusciremo a fare per domani e migliorare in vista delle prossimeSprint. ...

F1 Gp Austria, Verstappen in pole (assolto dopo l’investigazione): Leclerc secondo davanti a Sainz Corriere della Sera

Terza posizione per Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota della Ferrari può certamente sorridere, anche se domani non avrà a disposizione gomme soft nuove per un'eventuale ...Max Verstappen ha imposto la propria legge nelle qualifiche del venerdì a Spielberg e ha conquistato la quarta pole position consecutiva, ottenendo la prima posizione sulla griglia del Gran Premio d'A ...