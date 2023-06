Quali sono i punti salienti dall’AI Act

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo oltre due anni di gestazione, l’Europa si appresta ad attuare il primo regolamento sull’intelligenza artificiale. Lo scorso 14 giugno, infatti, è arrivato il passo più importante per fornire agli Stati membri le linee guida per recepire e rendere vincolanti tutti quegli strumenti e riferimenti normativi attorno ai nuovi strumenti che, da qualche mese,diventati di dominio pubblico. Perché il Parlamento UE ha approvato, a larga maggioranza, l’AI Act e ora mancano solamente i negoziati con i governi affinché questo impianto normativo entri in vigore definitivamente. LEGGI ANCHE > OpenAI ha fatto pressione per far “annacquare” l’AI Act? La bozza definitiva del testo, dunque, è pronta e il percorso iniziato nell’aprile del 2021 è agli sgoccioli. Ovviamente, si è trattato di un tragitto irto di ostacoli, con emendamenti ed evoluzione tecnologica che hanno ...