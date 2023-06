Quali prodotti contengono l' ingrediente cancerogeno Aspartame? Dalla Coca Cola Zero a Pepsi Max - Scopri i marchi coinvolti!

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie L', uno degli edulcoranti artificiali più comuni al mondo, potrebbe essere classificato come potenzialmentesecondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Attualmente, non è stato confermato se l'verrà etichettato come rischioso e quanto ne sarebbe necessario consumare per considerarlo pericoloso. L'è utilizzato in numerosidi uso quotidiano, come bibite e dolcificanti, ed è 200 volte più potente del saccarosio. Saranno fornite linee guida separate su quanto sia sicuro consumarne e la decisione definitiva sarà annunciata il 14 luglio. Di cosa parliamo in questo articolo... L'potrebbe essere dichiarato potenzialmenteL'Organizzazione Mondiale della Sanità lo considera ...