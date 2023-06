Pulmino esce di strada e precipita nella scarpata | chi c’era a bordo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Incidente. Un grave incidente è avvenuto oggi: unè uscito fuori died è finito. I sei passeggeri sono rimasti feriti, tre dei quali sono in condizioni gravissime. Aanche un bambino. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30. (Continua…) Leggi anche: Allarme nelle spiagge italiane: fate attenzione a questo Leggi anche: Omicidio Primavalle, cosa c’è dietro il delitto: movente assurdo Incidente,die finisceGrave incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8:30. Unè uscito fuori, finendo in una. A ...

Incidente oggi a Canazei .di strada e finisce nella scarpata. Sei passeggeri sono rimasti feriti, tre dei quali sono in condizioni gravissime. Ferito anche un bambino . L'incidente è avvenuto questa mattina ...Si stavano spostando lungo la ss242, che unisce la valle di Fassa, la valle Gardena e Canazei, su undello Ski Team Fassa per raggiungere il tratto finale della competizione Val di Fassa Running, per cui si erano attivati come volontari. Ma circa alle 8,30 nei pressi del passo Sella il mezzo ...- Incidente oggi a Canazei .di strada e finisce nella scarpata . Sei passeggeri sono rimasti feriti, tre dei quali sono in condizioni gravissime. Ferito anche un bambino. L' è avvenuto questa mattina intorno alle 8.

Trento, pulmino esce di strada e finisce in una scarpata. Sette feriti tra cui un undicenne la Repubblica

Si stavano spostando lungo la ss242, che unisce la valle di Fassa, la valle Gardena e Canazei, su un pulmino dello Ski Team Fassa per raggiungere il tratto finale della competizione Val di Fassa ...TRENTO-Incidente oggi a Canazei. Pulmino esce di strada e finisce nella scarpata. Sei passeggeri sono rimasti feriti, tre dei quali sono in condizioni gravissime. Ferito anche un bambino. L'incidente ...