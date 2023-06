Ilavrebbeun incontro con la sua stella, Kylian Mbappé , per discutere del prossimo futuro. In particolare, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il colloquio dovrebbe ...Inizialmenteper martedì 4 luglio, non è da escludere che slitti, con i tanti giocatori impegnati con le nazionali che avranno dunque qualche altro giorno di vacanza. Ciò che conta, però, ...Nel suo futuro ci sarà il campionato francese: ' Cosa succederà allo vedremo, ma l'importante ... approfondimento Vertice Inzaghi - Inter: si èil futuro Calciomercato: Altre Notizie

Psg, programmato incontro con Mbappé ItaSportPress

Programmati colloqui con l'attaccante riguardo il futuro: il Psg vuole essere certo delle intenzioni di Mbappé ...Si accende il calciomercato. La campagna trasferimenti 2023-24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà possibile depositare i contratti in Lega. Non è stata ancora stabilita la data di chiusu ...