Provincia | stabiliti i finanziamenti per la messa in sicurezza di ponti e viadotti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente delladi Benevento, Nino Lombardi, ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie per realizzare interventi sulla rete stradalele per laindeiesistenti e la realizzazione di nuovi, in sostituzione di quelli con problemi strutturali di. Il provvedimento, che recepisce le proposte elaborate dal Settore Viabilità e Infrastrutture della, impegna fondi del Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile n° 125 del 05/05/2022 per un totale di €. 16.912.596,82 suddiviso per le annualità dal 2024 al 2029 come si seguito riportato: -per il 2024: €. 1.208.042,63, -per il 2025 €. 1.208.042,63, -per il 2026: €. 3.624.127,89, -per il ...