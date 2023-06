Proteste in Francia | Macron annulla i «grandi eventi» e si rivolge ai genitori | «Tenete i figli a casa»

...nel 1995 e racconta la storia di un ragazzo della periferia parigina pestato a morte dalla polizia francese e delleche seguono a quel drammatico evento, resta la metafora dellanel ...Labrucia dopo l' uccisione di Nahel, diciassettenne di Nanterre, da parte di un poliziotto. Ma mentre tra le strade del Paese prendeva piede l'ondata di, incendi e saccheggi, il ...... che facessimo molta attenzione alle parole che pronunciamo' La mappa delleNei dintorni ... è stato incendiato in un attacco doloso, mentre a Mons - en - Barœul, nel nord della, ...

La cancellazione di alcuni grandi eventi, il dispiegamento di blindati della polizia in alcuni punti «caldi». E anche un appello ai genitori perché tengano in casa i figli. Sono alcune delle misure ...Nahel M., 17 anni, studiava per conseguire il diploma da elettricista e nel frattempo lavorava come fattorino e giocava a rugby.