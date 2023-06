Proteste in Francia | il ministro degli Interni | “Su mie istruzioni stanotte arrestate 667 persone”

(Di venerdì 30 giugno 2023) IlGérald Darmanin ha annunciato con un Tweet che 667sono statenella terza notte diper l’uccisione di Nahel, il 17enne che lo scorso martedì 27 giugno non ha obbedito all’ordine della polizia che gli intimava di fermarsi mentre conduceva un Mercedes senza patente nella periferia di Parigi ed è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco sparato da unoagenti, al momento in detenzione provvisoria. Lesi sono scatenate nelle banlieues della capitale e in numerose altre città, con assalti di commissariati, auto in fiamme e violenze generalizzate. Ieri – 29 giugno – il numeroarresti ammontava a 420, numero cresciuto nella notte: “La scorsa notte, la nostra polizia, ...

