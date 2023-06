Proprietari di iPhone scoprono il trucco che risolve il problema del suono fuori sincrono dell' app Netflix - ci vogliono solo pochi secondi

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Hai mai provato a guardaresul tuoe hai scoperto che l'audio ècon quello che stai vedendo sullo schermo? Scopri la soluzione rapida perre questofastidioso e goderti la tua esperienza di visione senza interruzioni. Segui i passaggi per resettare l'appsul tuo dispositivo e scopri altre possibili soluzioni. Scopri anche altri suggerimenti e trucchi per il tuo telefono e le ultime novità sulle tecnologie e i gadget. Leggi di più per saperne di più. Di cosa parliamo in questo articolo...audiosuPossibili cause delSoluzione rapida: chiudere e riaprire l'app, resettarla, ...