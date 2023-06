Pronostici Europei U21

Leggi su seriea24

(Di venerdì 30 giugno 2023) simple html dom voku html wrapper > Gli Azzurri di Nicolato abbandonano la competizione dopo la sconfitta per 1 a 0 subita contro la Norvegia. Ma gliU21 proseguono anche senza l’Italia. In programma le sfide che decideranno le Nazionali semifinaliste, con idi Superscommesse che partono con l’analisi del primo match del sabato: Georgia-Israele. Georgia-Israele: Segno 1 Quarto di finale a sorpresa quello tra Georgia-Israele, con la prima che ha chiuso in testa il suo girone a discapito di Nazionali più quotate come Portogallo e Olanda. Nelle partite finora disputate la Georgia è sembrata la squadra migliore tra le due: il consiglio di Superscommesse è l’esito Segno 1. Spagna-Svizzera: Over 2.5 La Spagna affronta la Svizzera nel quarto di finale che avrebbe dovuto vedere l’Italia in campo. Il consiglio di Superscommesse è ...