Proibire le droghe leggere è inefficace | tanto vale legalizzare Ma finché c’è Meloni | decide lei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) di Leonardo Botta Rispetto all’acceso scontro verbale alla Camera tra Giorgiae il deputato di +Europa Riccardo Magi sul tema delle, dico subito che sono d’accordo con la premier. In politica vige, perché no, il principio dell’articolo quinto, “chi tiene in mano ha vinto”:, forte della larga vittoria del suo schieramento alle ultime elezioni politiche, ha tutto il diritto di praticare, sul tema della lotta agli stupefacenti, le misure proibizioniste che ha promesso in campagna elettorale. Agli italiani non resta che attendere la conclusione della legislatura per verificarne i risultati. Solo vorrei si ristabilisse un principio di verità: chi, come me, tifa per la legalizzazione di cannabis et similia, non incita certo se stesso e gli altri al consumo ma, più pragmaticamente, ritiene che le ...