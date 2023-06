Professioni | Gusmini Banca Mediolanum | “Consulente finanziario piace ai giovani”

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'intervento del direttore risorse umanea margine del Festival del lavoro 2023 “Ilè la professione del futuro del nostro settore, ci crediamo molto anche perchémolto ai”. A dirlo in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Antonio, direttore risorse umane, a margine del Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi. “Il nostro modello – spiega – ormai è fatto da clienti da servire a casa loro e da clienti che con la tecnologia svolgono le proprie operazioni e hanno poi bisogno di gente al loro fianco. Per fare il...

A dirlo in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Antonio, direttore risorse umane Banca Mediolanum, a margine del Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio ...A dirlo in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Antonio, direttore risorse umane Banca Mediolanum, a margine del Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio ...Riferendosi poi alle strategie messe in atto da Banca Mediolanum per attrarre e trattenere giovani talenti, Antoniosottolinea che "la principale strategia è quella di essere coerente con i ...

Professioni, Gusmini (Banca Mediolanum): "Consulente finanziario ... Entilocali-online

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...