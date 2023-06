Priorità di Meloni è l' interesse nazionale Delmastro sul piano migranti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'emergenza immigrazione è al centro dell'attenzione del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Al vertice, però, è saltato l'accordo suisu cui hanno pesato i no di Polonia e Ungheria. Allo stesso tempo, però, è emersa chiara la volontà del premierdi difendere l'. "ha posto davanti a tutto l'che è quello di avere un fondo per gestire i, convincendo l'Europa alla grammatica di chi non parla più di movimenti secondari - ha detto, sottosegretario alla Giustizia, a margine della festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Fenix - Alcuni nostri alleati la vedono diversamente ma non è un problema di Giorgiaperché per lei ...