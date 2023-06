Primavalle sotto shock chiede giustizia e verità

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - Accanto al luogo in cui è stato ritrovato il cadavere di Michelle Causo, in via Stefano Borgia, quartieredi Roma, c'è un campetto e un piccolo parco. "Adesso dovrebbero intitolarlo a lei", si sfoga una residente parlando con l'AGI. "Un posto per i ragazzi, in suo nome". Il quartiere è scosso,. E di comprendere come sia stato possibile un delitto cosi' orrendo. L'omicidio di una ragazza adolescente, che dopo essere stata uccisa, è stata abbandonata nei pressi dei cassonetti della spazzatura, in un sacco che si trovava all'interno di un carrello della spesa. "Un orrore", dice un passante in via Dusmet, la strada del palazzo dove il 17enne arrestato dalla polizia avrebbe ucciso brutalmente Michelle. Erano le 15:30 di mercoledì 28 giugno quando un'inquilina dello stabile che risiede al primo piano, ...

La diciassettenne uccisa mercoledì a, popolare quartiere nel quadrante nord - ovest di ...scarpe sporche di sangue ed era in uno stato di fortissima agitazione - potrebbe aver agito...Romai riflettori per due gravissimi fatti di cronaca che hanno visto protagonisti dei ragazzi ... E intanto, l'altro ieri nel quartiere diun diciassettenne ha accoltellato una coetanea,......coltello da cucina che il giovane avrebbe utilizzato nell'appartamento di via Dusmet a... Sui profili del giovaneai tanti post, video e foto pubblicati in cui il ragazzo scimmiotta ...

Roma sotto i riflettori per due gravissimi fatti di cronaca che hanno visto protagonisti dei ragazzi giovanissimi. Loro coetanei, alcuni mesi fa, a Rovigo avevano sparato in faccia ad un'insegnante co ...Roma – Sotto torchio per ore il 17enne accusato di aver ucciso a coltellate Michelle Maria Causo, trovata morta dentro un carrello della spesa, affianco a dei cassonetti in via Stefano Borgia, a ...