Prima Pagina IN Edicola | Brozovic paga Frattesi Lukaku | altro no

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT. Il croato porta 23 milioni e vola da CR7. L’Inter ha i soldi per la mezzala. Marcelo ha detto sì all’Al-Nassr: oggi le visite mediche. Marotta è pronto a definire l’acquisto del centrocampista del Sassuolo. No di Mou eagli arabi. Hanno rifiutato offerte mostruose. Il tecnico rinuncia ai 96 milioni dell’Al-Ahli per tre stagioni, mentre il belga ai 50 ...