Previdenza | Tafaro attuari | Problema legato a invecchiamento demografico

Bologna, 30 giu. - "Il nostro sistema disi basa su un equilibrio tra contributi e prestazioni. Ora abbiamo un problema legato all'... in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Tiziana,...Bologna, 30 giu. - "Il nostro sistema disi basa su un equilibrio tra contributi e prestazioni. Ora abbiamo un problema legato all'... in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Tiziana,...

Previdenza, Tafaro (attuari): "Problema legato a invecchiamento ... Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...