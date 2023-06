(Di venerdì 30 giugno 2023) a Napoli in casa aveva oltre 90 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina . Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario erano impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In via Speranzella, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente a piedi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 120 euro e di una bustina contenente marijuana. Hanno esteso il controllo alla sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 9 bustine contenenti circa 61 grammi di marijuana, 18 involucri contenenti circa 6 grammi di cocaina, 4 pezzi di hashish del peso di circa 19 grammi, 330 euro e due bilancini di precisione. Hanno così arrestato G.C., un 19enne napoletano con precedenti di polizia, Risponderà di detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Indagato 17enneCrema non si ferma nella sua battaglia contro il traffico di ... Per quanto riguarda il soggetto di Lodi , verràprovvedimento con un foglio di via obbligatorio che gli ...... che ha identificato un 32enne proveniente dalla lucchesia, il quale ha riferito di essere andato all'interno del bosco per acquistare da unodella sostanza stupefacente e per riavere ...Il giovane lucchese è statoa sassate da unonordafricano, aiutato da alcuni connazionali. Provocando una ferita alla testa e infrangendo il vetro del lunotto dell'auto. Lo stesso ...

Preso spacciatore nei Quartieri Spagnoli Punto! Il web magazine

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via ...Fra Vecchiano e Torre del Lago l’ennesimo episodio di violenza nella notte. La polizia cerca un corpo, ma non trova nulla. Il ferito: "Mi hanno assalito".