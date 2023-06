Premio “Telesia for Peoples” 2023 al Vescovo Mazzafaro | “Pastore instancabile”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“AlGiuseppeche da, comunicatore di speranza e di fede in territori delle aree interne, riesce a diffondere da sempre la cultura del dialogo e dell’accoglienza, indispensabili per ogni percorso di pace e valore assoluto dell’essere cristiano”. E’ questa la motivazione delforche, come anticipato lo scorso anno in chiusura della nona edizione della manifestazione con l’esibizione dei ragazzi “speciali” del gruppo “I suoni della vita”, è stato conferito a Monsignor Giuseppedi Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti. “Lo avevamo annunciato nel 2022 – dicono gli organizzatori dell’associazione no profit ...

È stato assegnato al magistrato Alfredo Robledo ilfor Peoples 2023" - categoria Istituzioni - "per l'impegno, la professionalità, la competenza con cui è riuscito a condurre con successo in quarant'anni di servizio in magistratura ...Benevento . E' stato assegnato al magistrato Alfredo Robleto ilfor Peoples 2023' - categoria Istituzioni - 'per l'impegno, la professionalità, la competenza con cui è riuscito a condurre con successo in quarant'anni di servizio in magistratura ......tutte le novità di questa decima edizione e al presidente della Pro LocoFilippo Sardisco parlare della logistica. Una delle novità di questa edizione sarà l'assegnazione del Gran...

Il Premio “Telesia for Peoples” 2023 assegnato al Vescovo ... TV Sette Benevento

LA XXIX edizione del Velista dell’Anno FIV, organizzato da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela ...Genova . Oltre 240 ospiti hanno partecipato, nella serata di ieri a Palazzo Ducale a Genova, al tradizionale appuntamento per l’assegnazione degli Oscar della Vela, alla XXIX edizione del Velista dell ...