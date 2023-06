Premio Luchetta 2023 | tra i finalisti anche Marco Gualazzini

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tanta Ucraina ma non solo. Tra i lavoridella 20esima edizione deltanti reportage e articoli per sensibilizzare sui diritti dell'infanzia minacciata e violata nel mondo

... che ricevera' nella serata del 3 giugno ilalla Carriera, sara' domani protagonista alle ... Dalle ore 17:00 alle 21:00, infatti, Andreasara' protagonista del Gioca con Lucky Spikeball ...... che riceverà nella serata del 3 giugno ilalla Carriera, sarà domani protagonista alle ore ... Dalle ore 17:00 alle 21:00, infatti, Andreasarà protagonista del Gioca con Lucky " ...... che riceverà nella serata del 3 giugno ilalla Carriera, sarà domani protagonista alle ore ... Dalle ore 17:00 alle 21:00, infatti, Andreasarà protagonista del Gioca con Lucky " ...

Il premio Luchetta annuncia i finalisti, focus sull'Ucraina Agenzia ANSA

Tanta Ucraina ma non solo. Tra i lavori finalisti della 20esima edizione del premio Marco Luchetta tanti reportage e articoli per sensibilizzare sui diritti dell'infanzia minacciata e violata nel mond ...Trieste – Un racconto che spazia su quasi tutti i continenti, mantenendo alta l’attenzione sulle violenze che da 16 mesi si consumano quotidianamente in Ucraina, soprattutto a danno dei più fragili, m ...