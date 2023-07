“Premiata Pasticceria Bellavista” al Teatro Mercadante

(Di venerdì 30 giugno 2023) Domenica 2 Luglio la compagnia teatrale Nest porta in scena, la celebre commedia di di Vincenzo Salemme. La compagnia Nest, in coproduzione con Diana OR.I.S, porterà in scena il 2 luglio al, nell’ambito del CampaniaFestival diretto da Ruggero Cappuccio,, una commedia di Vincenzo Salemme. Per la prima ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Al Mercadante è invece Vicenzo Salemme a firmareBellavista, sua nuova commedia in scena con anche Francesco di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino, per la regia di Giuseppe ...E ancora lo scultore Salvatore Chiarenza , maestro del carretto siciliano, è iscritto nel Registro patrimoniale dell'Unesco e Orazio Bella dellaomonima. Per concludere con i ...E ancora lo scultore Salvatore Chiarenza, maestro del carretto siciliano, è iscritto nel Registro patrimoniale dell'Unesco e Orazio Bella dellaomonima.anche Digital ...

Premiata Pasticceria Bellavista di Vincenzo Salemme approda al ... IlCorrierino.com

Tra musica, street art e cinema, non mancano gli appuntamenti culturali d'estate in Campania. A Ischia prende il via il 9 luglio il Global Film & Music Festival, organizzato dall'Accademia ...Il Campania Teatro Festival, parte rilevante della rete Italia Festival e dell’EFA (European Festival Association), è finanziato dalla Regione Campania e si avvale anche di un contributo annuo del Min ...