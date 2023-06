Preghiera del mattino del 30 Giugno 2023 | “Io credo in Te”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... il concerto 'in mare' con Stefania Rocca, Raffaele Casarano e Antonio Fresa, e quella16 luglio che vede le Shirvani Sisters esibirsi in concerto. Musica e buon cibo è il binomio che ..."Una commossaper Michelle e un abbraccio di vicinanza alla sua famiglia - prosegue - e a ... Ai sacrosanti diritti serve tornare a contrapporre una culturarispetto edovere per ...Sono molto affezionato a questo luogo e la miaè che la comunità continui a dare a me più ... Poi Don Carlo torna indietro con la memoria, nel giornosuo arrivo a Sassacci. 'Ricordo - ...

Preghiera del Mattino SABATO 24 GIUGNO 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

I guaritori usavano "vertò", una preghiera biascicata per curare. Un esempio, riferito alla Bêlda di San Pancrazio, è riportato da E. Silvestroni ed E. Baldini.Gruppo di proprietari e abitanti di Firenze scrive lettera aperta al sindaco Nardella per chiedere un luogo più adeguato per la preghiera dei fedeli musulmani. Lanciata anche petizione.