Prato | ragazzo viaggia in tangenziale disteso sul tetto dell’auto in corsa | “Un gioco per festeggiare la maturità” | VIDEO

(Di venerdì 30 giugno 2023) Follia a, dove unscalzosdraiato sopra il tettuccio di un’automobile in marcia sulla. Le immagini risalgono alla giornata di ieri e sono subito diventate virali sui social. Una bravata che per fortuna si è conclusa senza danni. “Volevamola fine della”: hanno tentato di giustificarsi così i tre ventenni protagonisti di questo folle “”. Nelsi vede una Renault bianca procedere sulla Declassata, a. Sopra al tettuccio, un insolito carico: unè sdraiato suldella macchina e si regge esclusivamente aggrappandosi con le mani alle portiere laterali, mentre l’auto continua la sua. Una situazione ...

