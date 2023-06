Prandelli sicuro | 'Se la squadra rimane la stessa | il Napoli può arrivare in finale di Champions'

In fondo,non si è staccato da Firenze: vive a 15 minuti da Ponte Vecchio , nella ... più certo, più. E' partito da qui, quando gli fu prospettato il rientro in Serie A e sulla ...Diil successo lo ha avuto lui nella sua campagna europea in viola: 5 reti nell'arco del ... uno dei pilastri della squadra diche giocò la Champions League tra il 2008 e il 2010, ...In fondo,non si è staccato da Firenze: vive a 15 minuti da Ponte Vecchio , nella ... più certo, più. E' partito da qui, quando gli fu prospettato il rientro in Serie A e sulla ...

Prandelli sicuro: 'Se la squadra rimane la stessa, il Napoli può ... Calciomercato.com

Il capitano giallorosso potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra dopo il Mondiale vinto, ma analizziamo le attuali situazioni di tutti i protagoni ...