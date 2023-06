Prandelli | Il Napoli si confermerà | ha dimostrato che sa scegliere bene e restare competitivo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 giugno 2023) Alla Gazzetta: "Ai miei tempi avevamo più voglia di trasgredire. Ora i calciatori arrivano troppo impostati, come soldatini, ma è solo un gioco" Hermann / KontroLab La Gazzetta dello Sport intervista l'ex commissario tecnico della Nazionale Cesare. Il tema è la crisi dell'Italia calcistica. Ma non solo. La crisi del calcio italiano è iniziata in un momento ...