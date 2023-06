(Di venerdì 30 giugno 2023) Al viacon il primo dei due appuntamenti gratuiti ilprima dei tre live giàout, il cast completo e i temi cardine della nuova edizione del festival del mare e della musica Cresce l’attesa per la partenza di: il festival del mare e della musica registra ilesaurito ancor prima dell’inizio di questa quinta edizione. Si parte infatti oggi con i primi due appuntamenti ad ingresso gratuito in programma questa sera a Brindisi e domenica a Giovinazzo, a cui seguiranno le tappe di Monopoli, Tricase e Campomarino, già completamenteout. Un successo senza eguali per la rassegna musicale nata dalla mente del cantautore pugliese Renzo, che negli anni ha conquistato il ...

Anche le partecipazioni previste alle Eolie Music Fest e asono annullate. Scheda artista: Piero Pelù TAGS Piero Pelù La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'...... mai insieme sui social LE IMMAGINI Fotogallery - Madonna, le prove del tour prima del ricovero IN PUGLIA Fotogallery - I protagonisti della quinta edizione di '' TATUAGGIO SULLA PANCIA ...Sabato 30 sarà alla Triennale di Milano, il 2 luglio a Giovinazzo (Bari) per, il 9 ad Arezzo per il Mengo Fest e poi proseguirà fino alla fine di agosto. Come ricorda il ragazzo Sorrenti...

Porto Rubino 2023 al via stasera e tutto sold out, la line up Spettacolo.eu

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il ladro aveva portato via un prezioso calice ed altri oggetti sacri dalla chiesetta Maria Santissima di Montevergine nella frazione Pantanari di Cervinara ...