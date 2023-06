Pooh-Amici per sempre | arriva il concerto evento a Milano

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) RTL 102.5 è radio ufficiale di “”, la serie di imperdibili eventi live della band che ha fatto la storia della musica italiana Itorneranno live il 6 luglio allo Stadio G. Meazza die il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Il Volo sarà ospite straordinario dei due concerti negli stadi. Sul palco, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno oltre 50 anni di musica attraverso successi che hanno fatto la storia. RTL 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione lo speciale appuntamento del 6 luglio dei. A partire dalle 20:30, in diretta dallo Stadio G. Meazza, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e sulla ...