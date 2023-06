Pompei | dopo duemila anni ecco le cause dell’eruzione del Vesuvio | la fase di riattivazione durò secoli

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 giugno 2023) A quasi 2000dall’eruzione che distrusse gran parte del territorio vesuviano e delle sue città, sono stati ricostruiti gli eventi che l’hanno preceduta, descrivendo in che modo la camera magmatica che ha generato l’eruzione del 79 d.C. si sia accresciuta nel corso dei, fino a deformare in maniera evidente il suolo di una vasta area, come testimoniato da numerosi documenti storici e dati geologici. Lo studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, è stato condotto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e l’Università del Molise. L’attività vulcanica delneiprecedenti l’eruzione è stata caratterizzata da una lungadi, ...