Polonia e Ungheria frenano il patto sui migranti Meloni | ' Fiducia alta'

Il vertice si è chiuso poco dopo l'una di notte senza un'intesa sul capitolo immigrazione proprio a causa dele resistenze di. I leader torneranno a discuterne oggi. Varsavia si ...vedono come fumo negli occhi il nuovo Patto approvato a maggioranza qualificata dal Consiglio Affari Interni in Lussemburgo dopo un negoziato fiume. Perché, sostengono, il tema è ...Si è concusa a tarda notte e senza un accordo sui migranti la prima giornata del Consiglio europeo .edsi sono opposti alla bozza di conclusioni a cui avevano lavorato ministri e diplomatici, rimettendo in discussione l'accordo raggiunto l'8 giugno scorso, a maggioranza qualificata. ...

Migranti, stop da Polonia e Ungheria: salta intesa al vertice Ue Adnkronos

Polonia e Ungheria fanno blocco al Consiglio Europeo. Il terreno di scontro è il capitolo migranti. Varsavia e Budapest vedono come fumo negli occhi il nuovo Patto approvato a maggioranza qualificata ...Varsavia e Budapest contrari all'intesa raggiunta l'8 giugno sull'obbligo di solidarietà, con ricollocamenti o versamento di compensazioni ...