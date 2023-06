Polonia e Ungheria dicono no all' Italia | salta l' intesa Ue sui migranti | spezzato il patto sovranista

E' saltata l'intesa sulla questione migranti a Bruxelles, dopo che per tutta la serahanno tenuto sotto scacco il Consiglio europeo. I rispettivi presidenti, Mateusz Morawieski e Viktor Orban , hanno infatti detto "no" al patto che prevede il ricollocamento ...... come se li avesse chiesti lei e le fossero stati dati per venirle incontro, pur fra le proteste o le resistenze di paesi come lae l', contrari alla cosiddetta distribuzione delle ...Si sono lamentate per la riforma sull'immigrazione approvata senza di loro: e Giorgia Meloni ora si trova in una posizione ...

Lo stop di Polonia e Ungheria, stallo in Ue sui migranti - Politica Agenzia ANSA

Niente intesa in Ue sui migranti: il governo Meloni tradito dai suoi alleati di Polonia e Ungheria, che si oppongono alle nuove regole.Polonia e Ungheria hanno ostacolato il via libera perché essenzialmente contrari all'accordo raggiunto l'8 giugno scorso dai ministri dell'Interno sul Patto per le migrazioni e l'asilo che prevede l'o ...