Pnrr | una rata e qualche equivoco La vera priorità del governo Meloni | sostenere il debito

Michel ricorda che, anche se non c'è stata unanimità, il dibattito 'ha mostratogrande ... Sul pagamento della terza rata del, invece, è passata anche la data limite del 30 giugno e la ...Daparte chi vi individua la rottura dell'asse sovranista, con Meloni più d'accordo con Scholz ... Ma non sono stati affrontati i dossier su cui in Italia si va animando:e Mes. Meloni li ......Comune di Teramo è risultato beneficiario di un finanziamento di 3.134.362 euro a valere sul, ... già individuati attraversomanifestazione di interesse e che saranno coinvolti nelle modalità ...

Pnrr, una rata e qualche equivoco. La vera priorità del governo ... Corriere della Sera

Per Michel il mancato accordo "è dovuto al veto di Polonia e Ungheria che chiedono un voto all'unanimità". La premier incontra Orban e Morawiecki per superare lo stallo: "Non sono mai delusa da chi di ...Antonella Pepe (PD): l'onorevole Rubano in tour a raccontare cosa; i fondi Pnrr che stiamo perdendo "Apprendo dalla stampa che l’onorevole Rubano sarà ...