Pnrr | Meloni in Ue | ' Terza rata? La situazione non si sta aggravando Io sono più ottimista di voi giornalisti'

(Di venerdì 30 giugno 2023) 'Gli spoiler che cercano il minare il nostro lavoro non stanno centrando l'obiettivo', ha aggiunto, riferendosi a 'ricostruzioni un po' bizzarre che leggo sulla stampa'. 'Sulla quarta il lavoro è in ...

Meloni ai giornalisti: Su Pnrr più ottimista di voi. Mes Non mi viene chiesto dai colleghi La7

3 minuti per la lettura BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Italia ha avuto un ruolo da protagonista e credo che chiunque abbia seguito il Consiglio potrà confermarlo. Sono soddisfatta del lavoro fatt ...Non è stato raggiunto l'accordo sul patto dei migranti nel Consiglio europeo tenutosi oggi, il no arriva da Polonia e Ungheria.