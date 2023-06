(Di venerdì 30 giugno 2023) Pesante battuta d'arresto per il governo nell'implementazione del, il piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto daeuropei per oltre 200 miliardi di euro. In particolare, secondo il quotidiano Repubblica, entro oggi 30 giugno l'Italia doveva presentarsi a Bruxelles con il completamento di 27 progetti per ottenere 16 miliardi di euro, ossia la quarta rata delle risorse messe a disposizione dalla Commissione europea. Purtroppo, lanon è stata rispettata in pieno per la prima volta da quando è stato avviato il: sette iniziative sono in gravee tra queste ne figura una di particolare importanza per il mondo dell'auto perché riguarda la creazione di una rete pubblica per la ricarica delle auto elettriche. Obiettivi e ritardi. In particolare, il piano ...

...più ma se si fosse vigilato di più in passato forse si farebbe più velocemente " "siamo in... insomma è un Piano un tantino più corposo" " i partiti che, di fatto, hanno steso il Piano () ......rata dei fondi del. Ma è molto probabile che non verrà erogata prima di settembre mentre per la quarta rata da è legata agli obiettivi da raggiungere entro fine giugno si prospetta un...Sulnessun" La guerra Fronte più unito sulla guerra in Ucraina: il Consiglio ha approvato già oggi le relative conclusioni. Nelle ultime bozze circolate era comparso un capitolo in cui ...

Pnrr, in ritardo sulle colonnine: scadenza saltata, fondi a rischio - Quattroruote.it Quattroruote

Su sette progetti per i quali non è stata rispettata la scadenza per ottenere i relativi fondi, due riguardano il futuro della mobilità, tra elettrico e distributori di idrogeno ...Tra terza e quarta rata, impiego delle risorse e presentazione del piano modificato, il governo ha ancora molto ...