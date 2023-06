Pixel Fold | il display pieghevole si rompe

(Di venerdì 30 giugno 2023) È bastato un solo giorno ad alcuni clienti di Google per vedere morire lo schermo del, il nuovo dispositivocon un design simile aldi Samsung quindi un tablet che si piega per diventare uno smartphone. Lo schermo sioppure sono ia morire, altre segnalazioni indicano la presenza di bolle e linee rosa che attraversano tutto lo schermo. Google è a conoscenza di queste problematiche ma non ha fornito alcuna soluzione se non contattare semplicemente il servizio assistenza dell’azienda che, purtroppo, non brilla particolarmente.8 e8 Pro: novità, prezzo, uscita, specifiche, ilè un grosso problema Google ha lanciato il suo primo ...

In onore del 50esimo anniversario della nascita della musica hip - hop, Google ha rilasciato una versione limitata del suo primo smartphone pieghevole,. Alla conquista del mondo tech, ildi Google non ha smesso di far parlare di sé. Dopo la sua presentazione all'evento I/O di maggio, questo rivoluzionario smartphone pieghevole ...Già è piuttosto difficile da digerire il fatto chenon sia venduto in Italia, ma questo si può capire. Google afferma di non poter garantire un'assistenza adeguata in tutti i Paesi e siamo anche disposti a rinunciare al suo nuovo pieghevole ...è lo smartphone del momento, nel bene e nel male. Annunciato da Google a maggio nel corso dell'evento I/O , ha attirato la curiosità degli appassionati in qualità di primo pieghevole di ...

Pixel Fold si dà all'hip hop: edizione limitata in regalo a 400 fortunati HDblog

Il pieghevole di Google è stato prodotto anche in tiratura limitata: a corredo una serie di regali per celebrare la nascita dell'hip-hop.Fotocamera principale tripla: • 48 MP - F/1.7 - Flash LED - Autofocus PDAF-LDAF - 0.8 µm pixel - Wide Angle 82° • 10.8 MP - F/2.2 - 1.25 µm pixel - Wide Angle 121° • 10.8 MP - F/3.05 - 1.22 µm pixel - ...