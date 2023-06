Pietro Rossetti sul ring di Ostia per difendere il titolo UE | “Punto l’Europeo De Carolis rivoluziona la boxe”

(Di venerdì 30 giugno 2023) C’è un’oasi di pugilato a Roma sud, nella zona della Montagnola, incastonata tra un’ansa del Tevere e la tenuta di Tor Marancia, dove si costruiscono le basi per i titoli mondiali (Giovanni Denel 2016), dove si fanno le ossa i pugili destinati a vivere il sogno olimpico (Guido Vianello, ora pro dei pesi massimi) e dove si preparano le scalate dei talenti delromano.è tra questi. Cresciuto sotto la guida esperta di Italo Mattioli e Luigi Ascani (fondatori del TeamRoma XI)l, il 24enne è reduce dalla vittoria della cintura dell’Unione Europea dei pesi welter in Francia contro Mohamed Kani. Un successo fuori casa, in perfetto stile Deche in Germania contro un tedesco (Feigenbutz) vinse ildel mondo dei supermedi. Sette ...

... come ad esempio il Palio di San, sono importanti per la nostra cultura, per la nostra città e per i nostri giovani'. I vertici di A. Se. F., Maurizio Barabino e Franco, ...difenderà volontariamente la cintura di Campione UE dei welter sfidando il francese Yanis Mehah (12v) sabato 1° luglio nella cornice del PalaFijlkam di Ostia, a Roma. L'evento, ...... domenica torna la Fiera di San. Venerdì apertura stand gastronomici redazionegenova ... Barchette di carta in Sala Rossa Regione Liguria boccia legge Pd contro discriminazioni,: siamo ...

Boxe, Pietro Rossetti vs Yanis Mehah in tv: programma, orario e ... SPORTFACE.IT

Genova. Domenica 2 luglio, a partire dalle 15, ritorna l’appuntamento con il Palio Marinaro di San Pietro, dedicato agli amanti della tradizione genovese e degli sport del mare. L’ ASD Dario Schenone ...Domenica il 63° Palio Marinaro di San Pietro: campo di regata a Piazzale Kennedy come nella prima edizione del 1955 ...