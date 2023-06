Pieni poteri | per Stefano Pioli ora cambia tutto | un terremoto al Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilrisponde dopo le tre notizie che hanno lasciato il malumore ai tifosi: l'addio di Ibrahimovic, la rinuncia a Maldini, la cessione di Tonali. I rossoneri sono andati subito sul mercato, con la figura dell'amministratore delegato Furlani, etichettato finora come alto manager della finanza, in quella di aspirante protagonista del calciomercato. Il budget di 35 milioni di euro, che lui stesso aveva imposto al d.t. Maldini e al d.s. Massara prima del benservito comunicato loro dal proprietario Cardinale, adesso non esiste più: non solo per via degli 80 milioni incassati per Tonali dal Newcastle (va scalata la percentuale dovuta al Brescia) a cui si aggiungerà il 10% sulla futura rivendita, ma anche per volontà diretta dell'ex portfolio manager del fondo Elliott, che ha completa autonomia sulla campagna acquisti e sta giocando la sua sfida personale col passato ...