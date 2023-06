Piazza Affari +1 | 08% chiude sui massimi degli ultimi 15 anni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Chiusura in netto rialzo per- che vola sui15- e le Borse europee, spinte dal calo dell'inflazione nell'Eurozona e negli Stati Uniti a giugno che fan ben ...

RedFish LongTerm Capital (RFLTC), holding di partecipazioni industriali con orizzonte di lungo periodo, ha chiuso il primo giorno asenza variazioni significative . Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto ...Pare si siano organizzate lezioni di yoga anche a, a Milano. TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA "Lo yoga è un'autostrada per l'equilibrio e la serenità"La Borsa di Milano vola ai massimi da quindici anni ossia dalla crisi finanziaria di Lehman Brothers. Il Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,2% a 28.250 punti. Il listino principale diregistra, inoltre, la migliore performance da inizio anno con una crescita del 19,24 per cento. . 30 giugno 2023

Ferretti debutta a Piazza Affari con un ribasso dello 0,7% - MilanoFinanza News Milano Finanza

MILANO (MF-NW)--Chiusura in rialzo per Piazza Affari: +1,08%.La giornata è stata costellata da dati macro: nell'Eurozona, il tasso di disoccupazione di maggio è 6,5% ...Brillano Iveco ed Erg. L'euro torna sopra 1,09 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giu - La frenata dell'inflazione nella zona euro e negli Stati Uniti ha dato sostegno ai listini cont ...