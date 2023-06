Phoebe Waller-Bridge | il successo con “Fleabag” e il ritorno al cinema e sul red carpet con Harrison Ford

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 30 giugno 2023)riappare sui redpiù ambiti e il merito, in parte, va ad Indiana Jones. L’attrice fa parte del cast del quinto ed ultimo film cone, nelle ultime settimane, ha sfilato su numerosi red: l’ultimo è a Taormina.è disul grande schermo e al fianco diper Indiana Jones e il quadrante del destino. Ma l’attrice ha guadagnato forte popolarità soprattutto grazie alle serie TV. Sua è la firma che si cela dietro i grandi successi di Killing Eve con Jodie Comer e Sandra Oh e. Per quest’ultima,...