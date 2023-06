Philips | al via la celebrazione dei sui primi 100 anni in Italia

(Di venerdì 30 giugno 2023)celebra i suoi100inha percorso la strada dell’innovazione continua al servizio del progresso sociale, per migliorare la qualità della vita Oggi a Milano, il saluto da parte delle Istituzioni all’evento didal titolo Nel futuro, da 100. Presenti il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, la Console Generale dei Paesi Bassi a Milano, Mascha Baak. Un’occasione per ripercorrere la storia, dibattere su cosa significhi innovazione e rinnovare l’impegno disul territorio milanese e lombardo: donati alla città di Milano i defibrillatori per rendere Parco Nord un luogo cardio protetto.celebra 100 ...

Philips taglia il traguardo dei cento anni di in Italia e ripercorrere le tappe del suo percorso di innovazione e sostenibilità ...