Peugeot 508 |  prova in anteprima del restyling con l' ibrido plug-in da 180 CV e allestimento GT 

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nuovo frontale per ildella berlina e della SW, con più tecnologia e la nuova motorizzazione ibrida-in da 180 CV

Alcune di queste innovazioni sono già visibili sullaPSE. Il primo beneficio per i nostri ... 'Incrementa la consapevolezza nei confronti diin tutto il mondo. L'anno prossimo ad esempio ...Un esempio è l'algoritmo di gestione energetica della nostra modalità sport sullaPSE, che arriva dal WEC. Il powertrain dellaPSE inoltre è lo stesso che si trova sulla DS 9 e sulla ...Possiamo dire che con il restyling che ha caratterizzato di recente anche la, in casasi è voluto imprimere un nuovo corso stilistico che mette al centro dello stile dei modelli del ...

Peugeot e-2008 e 508 Facelift: più potenza, più autonomia Motorionline

Peugeot sfodera una carrellata di novità in attesa dell’appuntamento più importante, quello di settembre con la terza generazione della 3008, che segnerà di fatto ...Sulle strade spagnole il powertrain dimostra di avere maggiore sprint con percorrenze medie di 16 kWh/100 km. Novità anche per 3008, 5008 e per l’ammiraglia 508 ...