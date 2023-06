(Di venerdì 30 giugno 2023) Dalla ricerca condotta da YouTrend per conto di Wonderful Italy, dopo l'estate da record del 2021 con il 71% diintenzionati a partire per le ferie estive, l’anno scorso il dato si era attestato al 65% e quest’anno si ferma poco sotto il 62% Cala del 10% in due anni il numero diche andrà inquest’estate. Sulla scelta di rinunciare alle ferie estive(16%). È questo il primo dato che emerge dalla quarta edizione della ricerca sulle vacanze deglicondotta da YouTrend per conto di Wonderful Italy, azienda leader in Italia nella gestione di case. Dopo l’estate da record del 2021 con il 71% diintenzionati a partire per le ferie estive, l’anno scorso il dato si ...

Pesano problemi economici, -10% italiani in vacanza Adnkronos

Dalla ricerca condotta da YouTrend per conto di Wonderful Italy, dopo l'estate da record del 2021 con il 71% di italiani intenzionati a partire per ...Il 69% degli intervistati ha dichiarato che il rincaro dei prezzi influisce sulla scelta di andare in vacanza. Altri fattori economici come l'aumento dei ...