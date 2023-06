Perché la Francia è in fiamme

'Alcuni nostri alleati la vedono diversamente ma non è un problema di Meloniper lei viene ... Morawiecki: 'Vogliamo scene come quelle di Parigi' A proposito di, il premier polacco ...'Quando mi trovate un po' stanca, qualcosa della vita che facevo in Italia e inmi manca - ... Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italiaso che torneremo: ...La polizia ha inizialmente riferito che un agente aveva sparato all'adolescentestava ... I gruppi per i diritti sostengono che inci sia un razzismo sistemico all'interno delle forze ...

Francia, terza notte di violenze. Fermate 875 persone. Macron: "Più polizia nelle strade" - Vietata anche la vendita di materiale pirotecnico e infiammabile, acidi e razzi - Vietata anche la vendita di materiale pirotecnico e infiammabile, acidi e razzi RaiNews