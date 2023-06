Perché in Canada le notizie non saranno più visibili su Google

(Di venerdì 30 giugno 2023)rimuoverà i contenuti dicanadesi dal suo motore di ricerca a causa dell'entrata in vigore nel paese del disegno di legge che richiede alle piattaforme online di pagare gli editori di. In una dichiarazione, la multinazionale ha affermato che la nuova legge chiamata Online...

I riscontri avuti insono un buon segnale ma non basta. C'è il fattore pista da prendere in ... " Non sarà facile,c'è un altro team che si chiama Red Bull e sta uccidendo tutti , sta ...Inè stato bello lottare con Lewis e come team speriamo di replicare quel livello di performance. Inoltre non va dimenticato la Ferrari, la quale porterà diverse novità qui in Austria. Sono ......espansa a livello internazionale e farne parte è un riconoscimento molto importantei borghi ... tra cui Francia, Italia, Spagna, Giappone,, Svizzera, Belgio, Brasile e ovviamente Italia ...