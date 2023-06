Per ogni città un ritratto del suo stile

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 giugno 2023) Arrivato a Firenze nel 1927, Salvatore Ferragamo apre il suo primo negozio nel 1938 a Palazzo Spini Feroni, in via Tornabuoni, a un passo dall’Arno. Un vero salotto che accoglieva le star internazionali e i nomi dell’aristocrazia e della diplomazia di tutto il mondo. Così scriveva di sé: «Dopo l’acquisto di Palazzo Spini Feroni, cominciai a cercare una villa. L’appartamento dove vivevo con la mia famiglia era molto grazioso, ma troppo piccolo per tante persone. Prima di tutto doveva essere non inma sulle colline che circondano Firenze; doveva guardare verso il sole; doveva essere appartata ma di facile accesso; e doveva avere un po’ di terra intorno, perché nei momenti liberi che avevo mi piaceva dedicarmi un po’ all’agricoltura». L’acquisto di una casa complessa come il Palagio, dove lavoravano dodici persone di servizio e poi la tenuta di campagna di Viesca ...