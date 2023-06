Pepe PD attacco Rubano | “In tour per parlare dei fondi Pnrr che stiamo perdendo?”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Antonella, indirizzata all’onorevole Francesco Maria:“Apprendo dalla stampa che l’onorevolenella giornata di oggi sarà in gita nel Fortore perdie delle sue opportunità.Capisco che le alte temperature di questi giorni rendono il Fortore una meta piacevole per unestivo ma mi piacerebbe capire cosa racconterà agli amministratori locali, iche? Oggi, 30 giugno, scade tecnicamente la quarta rata delper un ammontare di 16 miliardi non richiesti né di conseguenza utilizzati da questo governo. Della terza rata non si hanno notizie da febbraio. Ad oggi risulta speso un miliardo a fronte dei 34 ...