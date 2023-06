Pensioni e quattordicesima | c' è un errore nel cedolino di luglio? Il chiarimento

... che l'incremento delledi importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto con decorrenza 1°.gennaio 2023 fino a dicembre 2024. La somma aggiuntiva, c.d., ...Nelle ultime ore, infatti, è stato segnalato un errore che vedeva l'importo dellaindicato come " Aumento dellebasse 2023 ", che è invece l'intervento previsto dal Governo. ...L'Inps chiarisce la questione '' 2023 che ieri aveva scatenato le ire della Cgil che accusava l'istituto di previdenza di aver 'spacciato' per aumenti dellebasse 2023 l'incremento erogato a luglio già ...

Pensioni: l’Inps corregge la dicitura sui cedolini Il Sole 24 ORE

L'errore sulla Quattordicesima in alcuni cedolini delle Pensioni di Luglio è stato rettificato e corretto dall'Inps. Ecco cosa è successo ...