Pensione e contributi figurativi per 104 | sono penalizzanti nel calcolo dell’assegno? La verità che molti non conoscono

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 30 giugno 2023) Chi fruisce dei permessi previsti dalla legge 104, è penalizzato in termini diprevidenziali? Vediamo cosa dice la legge. Cosa succede aidei lavoratori che usufruiscono dei permessi o del congedo previsti dalla legge 104? In questo articolo vi spieghiamo tutto nei dettagli. Legge 104 eper la/ Ilovetrading.itLa legge 104 del 1992 consente ai lavoratori dipendenti- sia del pubblico che del privato – di beneficiare di tre giorni al mese di permesso retribuiti oppure di due ore ogni giorno. Non solo: è possibile anche fruire di un congedo retribuito fino a due anni. Un lavoratore può sfruttare questi permessi per se stesso oppure per assistere un familiare: in ogni caso, per poter beneficiare dei permessi della 104, il grado di invalidità deve essere pari almeno al 74% e deve ...