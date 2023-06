Pausa di riflessione sul Mes

Leggi su agi

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - Non settembre, ma neanche un anno. Sul Mes, la maggioranza decide per la sospensiva di quattro mesi: "Si procede a tappe, poi vedremo", dice un 'big' del centrodestra. Decisione - viene riferito - presa di comune accordo tra tutti i gruppi. In attesa che evolva la discussione in Europa sul patto di stabilità e l'unione bancaria e che si vada - questo l'auspicio - verso le modifiche dello strumento del meccanismo europeo di stabilità. In una Camera semideserta in un venerdì a cavallo di un 'pontè - appena una ventina i presenti - un rappresentante della coalizione che sostiene l'esecutivo, il deputato FdI Di Giuseppe, ha preso questa mattina la parola per comunicare la richiesta di chiedere il rinvio, dopo le parole della premier Meloni nell'emiciclo che mercoledì aveva sottolineato come occorra "un approccio a pacchetto", inserendo la partita del Mes in un contesto più ampio. ...