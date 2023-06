Patto migranti in Europa | Polonia e Ungheria sul piede di guerra I nodi da sciogliere

(Di venerdì 30 giugno 2023) Mai come oggi, in pieno Consiglio europeo, il tematorna prepotentemente a far parlare di sé. Due sarebbero i principalida: il velato dietrofront diin merito alsuie l’intesa con Tunisi che, nel caso di uno scontro ai vertici Ue, rischierebbe di naufragare. Sullo sfondo L'articolo proviene da Il Difforme.

Mateusz Morawiecki e Viktor Orbán contestano metodo e contenuto delraggiunto in Lussemburgo l'8 giugno scorso dai ministri dell'Interno Ue. I due, entrambi politicamente vicini a Giorgia ...... usare il Mes per alzare il prezzo ed ottenere di più sulla riforma delle regole deldi ... riprendersi iche arrivano clandestinamente in Italia e in Europa. Bruxelles, l'Italia, ...Il Consiglio europeo, nella sua seconda e ultima giornata di lavori, riparte dal tema. Sul tavolo la bozza di conclusioni, stilata da ministri e diplomatici, a cui si sono ...dal nuovo. È ...

Migranti, Polonia e Ungheria si oppongono a patto Ue Italia Oggi

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Al Consiglio europeo Polonia e Ungheria fanno blocco sui migranti. I due Paesi dicono no al patto per le migrazioni e l'asilo, raggiunto l'8 ...