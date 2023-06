Patrimonio archeologico la sezione di Italia Nostra di Vibo si unisce all’appello di Vibo Resistenti

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 30 giugno 2023) In una lettera aperta al sindaco Maria Limardo in merito alla gestione del, si auspica un cambio di strategia come prevedeva il progetto sul Parco“Croce Neviera” sosttoscritto dal Comune dinel 2018 LadidiValentia silanciato dall’associazioneall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo, in merito alla gestione dele ai beni culturali. Si auspica che da parte dell’attuale Amministrazione comunale si cambi strategia, e si riprenda in considerazione il ...