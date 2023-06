Patrick Vieira riparte dalla Francia | sarà il nuovo allenatore dello Strasburgo

Tra questi, Lilian Thuram e Morten Thorsby , che hanno portato la loro esperienza e raccontato i tentativi di sensibilizzare compagni e tifosi sulle importanti tematiche sociali ...2023 - 06 - 29 19:50:03 Strasburgo,sarà il nuovo allenatoretorna in panchina. Dopo l'esperienza poco felice al Crystal Palace, l'ex Inter allenerà lo Strasburgo in Ligue 1. 2023 - 06 - 29 19:27:42 Psg, domani incontro con Mbappé Kylian Mbappé ...La vera preoccupazione per il CtRahmen è la difesa, che con otto gol subiti è stata la ... Senza diverse pedine chiave, come Gonçalo Ramos (capocannoniere delle qualificazioni) e Fábio(...

L'ex centrocampista di Inter e Juventus è pronto a tornare in Ligue 1, dopo l'esperienza in Premie con il Crystal Palace ...Patrick Vieira-Strasburgo, è fatta. Firmerà un triennale, come riportato da footmercato l'ex centrocampista dell'Arsenal ripartirà ...